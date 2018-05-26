Afrikalı diplomatlar Ankara'da bir araya geldi

"Afrika Günü", Afrika ülkelerinin Türkiye'deki diplomatları ve misyon şeflerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, "25 Mayıs Afrika Günü" kutlamaları vesilesiyle Afrika ülkelerinin temsilcileriyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Daha adil ve müreffeh dünya kurulmasına Afrika'nın katkı yapacağına inanıyoruz ve bu hedefe yönelik olarak Afrika ile beraber olmayı ve yürümeyi istiyoruz." diye ifade etti.

Afrika kıtasının en kısa zamanda gelişmişlik düzeyine ulaşmasını arzu ettiklerini kaydeden Ümit Yalçın, "21'inci yüzyılın başlarında Afrika, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda kaydettiği dikkat çekici ilerlemeyle dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir." dedi.

"Türkiye'nin Afrika kıtasında 41 büyükelçiliği var"

Yalçın, bu yılın Türkiye'nin Afrika Birliği ile stratejik ortaklığının 10'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin Afrika kıtasında 41 büyükelçilikle temsil edildiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin de Ankara'da 33 büyükelçiliği bulunduğu bilgisini paylaşan Ümit Yalçın, "Ankara, en fazla Afrika ülkeleri büyükelçiliğine ev sahipliği yapan başkentlerden birisidir." dedi.

Türk Hava Yolları (THY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı ve Türk firmalarının Afrika'da yaptıkları yatırımlara değinen Yalçın, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da Afrika ülkelerinin ve halklarının barış, istikrar, kalkınma ve refah yönündeki çabalarına etkin şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz." diye değerlendirdi.

"Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum"

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey de Türkiye ile Afrika'nın stratejik ortak olduklarını belirterek, imzalanan anlaşmaların hayata geçmesi için çalıştıklarını söyledi.

Afrika Günü'nü Türkiye'de kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Quartey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin Afrika kıtasına katkılarına ilişkin, "Bizimle bu dayanışmayı gösteren Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Afrika Birliği sorumluluk üstlenmeli"

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve çalışanlarına Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri geliştirme yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımcılara Afrika Birliği Dönem Başkanlığı'nı yürüten Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin selamlarını iletti.

Birlik olmanın güçlü toplumların temelini oluşturduğunu ifade eden Nkurunziza, "Afrika Birliği, kıtanın siyaset, barış, güvenlik, ekonomik entegrasyon ve Afrika'nın dünyada temsili gibi önceliklerine odaklanmalı. Birlik, bu öncelikleri yerine getirebilmek için kurumlarının yapısını yeniden uyarlamalı." dedi.

William Nkurunziza, Afrika Birliği'nin aynı zamanda siyasal ve operasyonel düzlemde meseleleri daha etkin biçimde ele alması ve bunun gerektirdiği finansal sorumluluğu üstelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Afrikalı diplomatlar için bir umut göstergesi"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba da Afrika Birliği Örgütünün (ABÖ) 1963'te sömürgeciliğe karşı mücadele için kurulduğunu hatırlatarak, Afrika Günü'nün bugüne ithafen kutlandığını belirtti.

Afrika ülkelerinin Türkiye'deki diplomatik misyonlarının duayeni ve Türkiye'deki Afrikalı diplomatların en kıdemlisi Tshidimba, Türkiye ile Afrika arasında uzun süreli ve başarılı bir ortaklığa sahip olmayı umduklarını ifade etti.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi ise "Bugün burada bulunmanız, Afrika kıtası ile Türkiye arasında güçlü ve kalıcı ilişkiler geliştirmeye çalışan Afrikalı diplomatlar için bir umut göstergesi." diye konuştu.

Afrika Birliğinin uluslararası camiada 54 Afrika ülkesinin sesi olmaya çalıştığını kaydeden Abdillahi, "Yeni vizyonuyla yeni bir Afrika oluşturmaya olan bağlılığınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"İlişkiler hızlı şekilde gelişiyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın da Afrika Günü'nün kıta ülkelerinin elde ettiği başarılar hakkında bir kutlama günü olduğunu anlatarak, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin hızlı şekilde geliştiğini kaydetti.

DEİK olarak Afrika ülkeleri ile tüm alanlarda her seviyede ilişkileri güçlendirmenin stratejik hedefleri olduğuna dikkati çeken Taşkın, Afrika kıtası ile eşit ortaklığa dayalı yeni bir iş birliği modeli tesis etmek istediklerini söyledi.

Tamer Taşkın, gelecek dönemde altyapı, enerji, tarım, organize sanayi gibi konularda daha fazla iş birliği imkanı olacağını düşündüklerini söyleyerek, "Ortak yatırım modelleri ile kamu özel sektör iş birliği mekanizmalarını çalıştırarak, ekonomik ilişkilerimizin ileri seviyelere çıkması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Taşkın, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun İstanbul'da 9-11 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA