'Afrika'da çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin "onur konuğu" olduğu "Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı" (SIAMAP 2017) için geldiği başkent Tunus'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Fakıbaba, Cumhuriyet döneminde yaşanan sıkıntılara değindi. 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri, 12 Mart 1971 askeri muhtırası, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi ile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden örnekler verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaşan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"O gün Genel Merkez'deydim. Bir baktım bombalar külliyenin üzerinde. Görmeden inanmak mümkün değil. Bunları anlatmak lazım. Genel Merkez'den sonra TBMM'ye gittim ve üzerimizden bir uçak geçti. 'Yine bomba atacaklar' diye düşünürken hakikaten hain FETÖ'cülerin attığı bir bomba, TBMM'nin üzerine düştü. Düşünebiliyor musunuz; TBMM milletvekilisiniz ve o Meclis'in altında sizi uçaklar bombalıyor. Nice şoklar gördük ve hepsini atlattık Allah'ın izniyle. Tüm bu şoklara karşın Türkiye'nin bu yıl da büyüme hızının 7 ve 7'nin üzerinde olmasını bekliyoruz."

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkiler

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Fakıbaba, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki kardeş ülkeleri asla bir pazar olarak görmediklerini dile getirdi.

Fakıbaba, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ülkeler, tarihin derinliklerinden gelen önemli kardeş ülkelerdir. Birlikte önce bu bölgede, sonra da 1,2 milyarlık Afrika'da çok büyük işler yapacağımıza şahsen yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, 60'tan fazla iş adamıyla Tunus'ta bulunduklarını, daha sonra Katar ve diğer ülkelerde olacaklarını ifade etti.