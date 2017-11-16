  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » AFAD, Iraklı 250 depremzedeye yardımlarını ulaştırdı

AFAD, Iraklı 250 depremzedeye yardımlarını ulaştırdı

Türkiye'nin uzattığı yardım eli Iraklı depremzedelere ulaştı. 250 aileye çadır, battaniye ve gıda yardımı dağıtıldı.

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AFAD, Iraklı 250 depremzedeye yardımlarını ulaştırdı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Irak'ta depremin etkili olduğu Süleymaniye ilinin Halepçe ilçesine bağlı Bamo köyündeki 250 aileye çadır, battaniye ve gıda yardımı dağıttı.

AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve beraberindeki ekip, depremin en çok zarar verdiği yerlerden Bamo köyünde insani yardım çalışmalarında bulundu. 

Ayrıca hastaneye gidemeyen vatandaşlara Ulusal Medikal Kurtarma'ya (UMKE) bağlı bir ekip müdahalede bulundu.

Afetzede Saman Süleyman Fereç, yapılan yardımların hayatlarını kurtardığını belirterek "Evimiz depremde hasar gördü. Ailem dışarıda ve gece soğukta çok mağdur durumda. Türkiye'den gelen çadırlar sayesinde evimizi tamir edene kadar barınma imkanımız olacak. Bu yüzden Türk devletine ve yardım kuruluşuna çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlarından dolayı Allah onlardan razı olsun, eksikliklerini göstermesin" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, Irak deprem
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