AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: Olası göç hareketinde çadır kentler için 3-4 ayrı nokta belirledik

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yeni yapılması planlanan çadır kentlerin arazileriyle ilgili incelemelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güllüoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı sonrası olası göç hareketiyle ilgili hazırlıkların daha önce yapıldığını belirterek, olası bir göç hareketinde hangi noktaların içeride kullanabileceğini incelemek için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Çadır kentler için 3-4 ayrı nokta belirledik

Güllüoğlu, bu bölgede birçok hizmeti yeniden canlandırdıklarını, şimdi de Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra yapılacak hizmetler konusunda çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, "İlk olarak göçün Azez tarafına, Fırat Kalkanı bölgesine doğru olabileceğini tahmin ediyoruz. Burada da gelecek olan farklı sayılara göre, 3-4 ayrı noktada yerler belirledik. Her biri birbirinden farklı kapasitelerde." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, "Öncelikle Fırat Kalkanı bölgesinde, burada şu an bulunduğumuz nokta ve başka noktalarda gerekli malzemelerin bulundurulması yönünde hazırlıklarımızı yaptık. İdlib tarafına doğru olası bir hareketlenme olursa orada da yine yaptığımız çalışmalar var." diye konuştu.

"100 binden fazla insan Fırat Kalkanı'ndan sonra köylerine döndü"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Afrin'e yönelik operasyondan sonra da bu bölgeye göç edecek insanlarla ilgili barınma ve gıda gibi diğer hizmetlerin sağlanacağını belirten Altan, şunları kaydetti:

"Bizler, Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Başbakanımızdan (Binali Yıldırım) aldığımız talimatlarla, Afrin'in içinde de hayatın bir an önce normale dönmesine, orada da tekrar sağlık ve eğitim hizmetinin bir an önce ayağa kaldırılmasına yönelik, bekliyoruz ki içeride bir an önce güvenlik sağlansın ve normal hayata dönecekleri hizmet sunalım. Ama o insanlar bu tarafa geldiğinde de başta barınma ihtiyacı olmak üzere sonrasında gıda ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlıklarımızı yaptık. Temennimiz, aynı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi bu bölgenin bir an önce normal hayata kavuşması, insanların kendi köylerine dönmesi. Bugüne kadar 100 binden fazla insan Fırat Kalkanı'ndan sonra farklı kapılardan ve farklı zamanlarda köylerine döndü. Bu bizim de istediğimiz bir şey. Herkes kendi vatanında özgürce barış içinde yaşasın istiyoruz. Afrin'deki güvenli bölgenin de inşallah buna hizmet edeceğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA