AFAD, Afrin'de siviller için hazırlıklarını sürdürüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin terörden temizlenmesiyle ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Afrin ve daha güneydeki İdlib'de güvenli bölgenin oluşturulmasıyla, bölgeye dönmek isteyenlerin dönüşlerinin sağlananabileceğine işaret etti. AFAD Başkanı, "Oradaki hizmetlerin, tarımın, ticaretin ve diğer hizmetlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecini hep birlikte göreceğiz ancak şu an için ilk safhadayız. AFAD, Türk Kızılayı ve başka kuruluşlarla sivillerin gıda kolisi, hijyen paketi, su ve başka ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor ancak şu an için Afrin bölgesine dönenlerin herhangi bir sayısı mevcut değil" dedi.

Gönüllü olarak geri dönmek isteyenler için bölgedeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ve yaşanabilir bir ortamın sağlanmasınının önemli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Sonrasında ise insanlar zaten kendi köylerine dönmeye başlayacaktır" diye konuştu.

"Fırat Kalkanı ile 160 bin insan evine döndü"

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan önemli tecrübeler edindiklerini anlatan Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı Harekatı'yla bugüne kadar 160 bin insan kendi köyüne, ilçesine ve memleketine döndü. Operasyon bittikten bir müddet sonra bu dönüş gerçekleşti çünkü bu operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcılar, çeşitli düzenekler ve güvenlik endişeleri hala devam ediyor. Bunu Fırat Kalkanı Harekatı'ndan da biliyoruz. Operasyon biter bitmez hemen dönüşler başlamadı. Oraların temizlenmesi, sağlık, eğitim, dini hizmetler, su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin ayağa kaldırılması gibi süreçlere ihtiyaç var. Afrin için de aynı sürecin işleyeceğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA