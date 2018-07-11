Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı çıkarılan Adnan Oktar grubu üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor. Operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 166’ya yükseldi.

Soruşturma kapsamındai, Adnan Oktar ve 235 şüphelinin mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı belirtildi.

Oktar ve korumalarının polise direnmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri gönderildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının suçlamalarla ilgili soruları üzerine, Oktar, "İngiliz derin devletinin oyunları bunlar, hepsi yalan." dedi.

Oktar, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldüğü sırada, buradaki bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı.

Operasyon kapsamında Oktar'ın ev ve işyerlerindeki aramalar sürüyor.

Şu ana kadar 166 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, çok sayıda adreste arama yapıldığı, aramalara polis helikopterinin ve deniz polisinin de destek verdiği öğrenildi.

Oktar'ın villası arandı

Operasyonda Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasında polis ekipleri ve olay yeri inceleme, çalışma yaptı.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "Siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Cinsel istismar, cinsel saldırı, küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları da var

Emniyetin yayımladığı bilgi notunda, Adnan Oktar örgütüne yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları da yer alıyor.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı.

Oktar'ın bütün mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı. Operasyonlarda gözaltı sayısı ise 166'ya yükseldi.

Çok sayıda şikayet var

Adnan Oktar ve yanındakiler hakkında Emniyet'e çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayette bulunanların arasında küçük yaşta kız çocuklarının aileleri, dolandırılanlar, örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanların yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Avusturya'da yaşayan gurbetçi bir Türk vatandaşı reşit olmayan iki kızının Adnan Oktar'ın programında gördüğünü söyleyerek güvenlik birimlerine şikayette bulunmuştu.

RTÜK ve Diyanet'e de şikayet edilmişti

Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programları için Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÜK'e vatandaşlardan çok sayıda şikayet iletilmişti.

A9 kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınların içeriği nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan Adnan Oktar ile ilgili gerek RTÜK gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden iletilen şikayetler, Diyanet İşleri Başkanlığına da uzanmıştı.

Vatandaşların, şikayetlerinde, genel olarak Adnan Oktar'ın İslam dinini ve toplumu rencide edici yayınlar yaptığı, Türk halkının ahlaki, İslami değerlerini aşırı derecede bozduğu belirtilmişti.

Kaynak: TRT Haber