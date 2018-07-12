Adnan Oktar'a operasyon anları kamerada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adnan Oktar ve örgütüne karşı dün (11 Temmuz 2018) operasyon başlatıldı.

Operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen Adnan Oktar gözaltına alındı.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Adnan Oktar'ın, yakalanma anına dair görüntü ortaya çıktı.

Çengelköy'deki evine polislerin geldiğini öğrenen Oktar, bir kadınla birlikte otomobile binerek kaçmaya başladı. Peşine düşen polis, Maslak'ta aracın önünü kesti. Oktar ve yanındaki kadın kelepçelenerek polis otosuna bindirildi.

173 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı da 173'e çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Mal varlığına el konulan Oktar’ın Çengelköy’deki villası da mühürlendi. Boğaz manzaralı villanın kaçak olduğu belirlenen bölümlerinin yıkılacağı öğrenildi.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "Siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Cinsel istismar, cinsel saldırı, küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları da var.

Emniyetin yayımladığı bilgi notunda, Adnan Oktar örgütüne yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları da yer alıyor.

Kaynak: DHA / AA