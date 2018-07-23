Adnan Oktar örgütünün hücre evi yapılanması deşifre edildi

Adnan Oktar ve örgütüne yapılan soruşturma, örgüt evleri ile ilgili önemli detayları ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda Vaniköy’deki villa ön plana çıksa da polis, İstanbul, Ankara, Bodrum ve Antalya’da 100 den fazla evde arama yaptı.

“Hücre tipi” evlerde 4-5 kişi ikamet ediyordu

Adnan Oktar suç örgütünün “hücre tipi” olarak değerlendirilen evlerinde 4-5 kişinin ikamet ettiği belirlendi. Bu evlerde örgütün kandırdığı kadınlardan bazıları kalıyordu. Erkekler ise bu kadınlarla beraber kalıyordu ve evin içine geleni gideni denetleyip ihtiyaçları karşılıyordu.

Evlerde çok sayıda kamera var

Örgüt evlerinde, Vaniköy’deki villada olduğu gibi çok sayıda kameranın bulunması dikkati çekti. Bu kameraların, gelen giden ve kaçmaya çalışanların tespitinin yanında şantaj amaçlı görüntü kaydetmek için de kullanıldığı düşünülüyor.

Kaynak: TRT Haber