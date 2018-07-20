  • 20 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.786
    EURO 5.607
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.159
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulacak

Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulacak

“Adnan Oktar” örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Oktar’ın konulduğu Silivri Cezaevi’nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledileceği belirtildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevine konulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.

Oktar'ın Edirne'ye getirilerek F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulacağı belirtildi. Adnan Oktar'ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

Kaynak: DHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER