Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.
- Adnan Oktar tutuklandı
- Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı
- Vatandaş Adnan Oktar'ı 4 yılda 13 bin defa şikayet etti
- Adnan Oktar ile ilgili itiraflar ortaya çıktı
Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.
Oktar'ın Edirne'ye getirilerek F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulacağı belirtildi. Adnan Oktar'ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.
Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.
Kaynak: DHA