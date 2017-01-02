Adli Tıp'taki endişeli bekleyiş sürüyor

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 26 kişinin yakınları, cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda, 26 kişinin cenazesiyle ilgili işlemler devam ediyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Adli Tıp Kurumuna geldi.

Yakınlarının cenazelerini almak için bekleyenler, zaman zaman kurumun güvenlik görevlileri ile görüşerek bilgi almaya çalıştı.

Adli Tıp Kurumunda bulunan 26 kişinin cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilecek.

Saldırıda yaşamını yitiren bir kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Saldırıda ölenlerden 7'sinin Suudi Arabistan, 3'ünün Lübnan uyruklu olduğu belirlendi. Tunus, Hindistan, Fas, Ürdün ve Irak vatandaşı ikişer kişi;Kuveyt, Kanada, İsrail, Suriye ve Rusya Federasyonu vatandaşı olan birer kişi de hayatını kaybedenler arasında.

Cenazeleri teslim almak üzere aileler ve ülke temsilcileri Türkiye'ye gelmeye başladı.

Yabancı uyrukluların cenazeleri, Türk Hava Yolları aracılığıyla ülkelerine gönderiliyor.