'Adli Google' dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığınca kurulan, suç türleri, fail profilleri, hakim ve savcı performansları gibi bilgileri içerecek Adli Veri Bankası, suçun önlenmesine yönelik çalışmaların etkinleştirilmesini sağlayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan "Adli Veri Bankası" projesi, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yaptığı çalışmaların ardından tamamlandı.

Türkiye'nin suç haritasını çıkaracak

Veri girişlerine başlanan, Türkiye'nin suç haritasını çıkaracak Adli Veri Bankası, suçların türlerine göre hangi illerde, ilçelerde işlendiğine ilişkin bilgileri içerecek. Adli Veri Bankası, suçların işleniş saati ve günü gibi özel bilgileri de bulunduracak.

Veri bankasına maktul, fail, müşteki ve mağdurun eğitim durumu, cinsiyeti, yaşı gibi bilgiler girilecek. Böylece, failler ve suç mağdurlarının profilleri çıkarılacak.

Dava sayılarına, davaların görülme sürelerine, ertelenme nedenlerine ulaşılabilecek Adli Veri Bankası, ilk etapta hukuk, ceza mahkemeleri, cumhuriyet savcılıkları, denetimli serbestlik müdürlükleri, icra müdürlükleri, idari yargı ve adli tıp kurumu tarafından kullanılacak.

Suçla mücadelede yapılacak çalışmalar belirlenecek

Adli Veri Bankası ile hakim ve savcıların, Adalet Bakanlığı personelinin performansı da ölçülebilecek.

Adli Veri Bankası havuzuna veriler, adliyelerdeki Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla zabıt katipleri tarafından girilecek. Adli Veri Bankası'nda toplanacak veriler, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce incelenecek.

Türkiye'nin adalet politikalarının şekillenmesini sağlayacak Adli Veri Bankası'ndan elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle, suçla mücadelede hangi çalışmaların yapılması gerektiği belirlenebilecek.

Sistemle, suçların önlemesine, alınacak tedbirlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların etkinleştirilmesine katkı sunulacak. Adli Veri Bankası, suçla mücadelede doğru politikaların yeni uygulamalarla hayata geçirilmesini sağlayacak.

Bakan Bozdağ kamuoyuna tanıtacak

Adli Veri Bankasında toplanan veriler, kamu kurum ve kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ve vatandaşlarla da paylaşılacak.

"Adli Google" olarak nitelendirilen Adli Veri Bankası, yarın (26.01.2017) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı törenle kamuoyuna tanıtılacak. AA