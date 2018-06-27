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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesi yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok" dedi. 

Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: uçak, pilot, Adıyaman
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