  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Adil Öksüz'ün kayınpederi ve baldızı hakim karşısına çıkacak

Adil Öksüz'ün kayınpederi ve baldızı hakim karşısına çıkacak

15 Temmuz darbe girişimini yöneten ve FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi ve baldızı yarın hakim karşısına çıkacak.

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Adil Öksüzün kayınpederi ve baldızı hakim karşısına çıkacak

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen, yarın hakim karşısına çıkacak.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yıldırım ile Şen hakkında hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 19 sayfalık iddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, Cevat Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın iş ortağı sanık Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobil evinin önünde bulunmuştu

Cevat Yıldırım'ın örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, "Şüphelinin, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametine aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.

Davanın ilk duruşması, yarın Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: AA

Etiketler: sakarya, fetö/pdy soruşturması, adil öksüz
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