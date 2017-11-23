Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, darbe girişiminin kilit ismi FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ün iltica ettiği yönündeki iddialara cevap verdi.
Bakan Gül, "Adil Öksüz’ün iltica ettiği yönünde bize gelen bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, 16 aydır her yerde aranıyor.
Kaynak: TRT Haber