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Buradasınız : » » Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

15 Temmuz Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün gözaltına alındıktan sonra sorgusunu yapan ve serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

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Adil Öksüzü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

HSYK'nın son yayınladığı ihraç listesinde de adı bulunan eski hakim Çetin Sönmez Muğla'nın Ortaca ilçesinde polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında yakalandı.

Gözaltına alınan Çetin Sönmez, Ortaca Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

Eski hakimin, ilk sorgusunun ardından Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

Sönmez'in Ankara'daki evine de operasyon düzenlendiği ancak burada bulunamadığı öğrenildi.

Çetin Sönmez, 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin planyacılarından biri olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakmıştı.  TRT Haber

Etiketler: eski hakim çetin sönmez, adil öksüz, 15 Temmuz darbe girişimi
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