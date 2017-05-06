Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

HSYK'nın son yayınladığı ihraç listesinde de adı bulunan eski hakim Çetin Sönmez Muğla'nın Ortaca ilçesinde polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında yakalandı.

Gözaltına alınan Çetin Sönmez, Ortaca Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

Eski hakimin, ilk sorgusunun ardından Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

Sönmez'in Ankara'daki evine de operasyon düzenlendiği ancak burada bulunamadığı öğrenildi.

Çetin Sönmez, 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin planyacılarından biri olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakmıştı. TRT Haber