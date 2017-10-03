Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Las Vegas şehrindeki silahlı saldırıya ilişkin, "Neresinden bakarsanız, adı ne olursa olsun, bu bir vahşettir, bu bir cinnettir. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şunu bilin ki Türk halkı, Amerikan halkının acılarını en yürekten paylaşıyor." dedi.

"543 proje üzerinde çalışıyoruz"

2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalıştıklarını belirten Yıldırım, bu projelerin toplam bütçe büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğunu ifade etti.

"Bu yasama döneminde Türkiye Uzay Ajansı kurulmuş olacak"

Uzay ve havacılık teknolojilerinden ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması, doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı için kullanılması adına Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararını aldıklarını hatırlatan Başbaka Yıldırım, "Bu kararı da tasarı, taslak olarak Meclise gönderdik. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

"Daha kapsamlı bir işbirliğinin önü açılmış olacak"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sizler Amerika'nın lokomotifleri olarak, Amerika'nın teknolojisini, sanayisini, elindeki imkan ve kabiliyetleri sağlayan firmalar olarak bu güzel işbirliklerinin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek yukarıda yanlış adımların atılmaması için katkı koymalısınız. Bunu yaptığımız zaman, 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan hükümetinin, yönetiminin bakışını değiştirdiğimiz zaman, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ederken Türkiye'nin canını yakan, sivil insanlarına zarar veren ve Amerika'dan aldığı silahları bizim insanımıza çeviren bu terör güruhlarıyla ilişkileri sınırlandırdığı zaman Amerika'yla olan ilişkilerimiz daha gelişecek, sizin için sadece Türkiye'de değil bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir işbirliğinin önü açılmış olacaktır."

"Ulusal güvenliğimize herhangi bir tehdit olursa buna hazır olmamız gerekir"

Başbakan Yıldırım, "Bizim amacımız kimseyle kavga etmek, savaşmak değil. Ama ülkemizin birliğine, beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne, ulusal güvenliğimize herhangi bir tehdit olursa buna en iyi şekilde hazır olmamız gerekir." dedi.

"Devlet kurma sevdası daha fazla sorun çıkarır"

Suriye'de ve Irak'ta, güney sınırlarımızda birtakım operasyonlar yapıldığını dile getiren Yıldırım, "Bir yerde referandum, öbür tarafta PKK'nın yeğenleri, kuzenleri, PYD, YPG, orada bir devlet kurma sevdasına girmiş. Bunlar asla ve asla hiçbir şekilde bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Orada yaşayan Kürt kardeşlerimize daha fazla gözyaşı, ızdırap, daha fazla sorun çıkarır. Yöneticilerin ihtirasları uğruna bölgedeki insanları ateşe atmaları ve onların geleceğini karartmalarına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"Kimseye düşmanlığımız, husumetimiz yok"

Irak'ta ve Suriye'de yeni bir devlet oluşturma çabalarının, kimden gelirse gelsin Türkiye için bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Milli güvenlik meselesinde de Türkiye, gereken her türlü adımı atma hakkını saklı tutmaktadır. Bunu bütün dünya bilmelidir. Kimseye düşmanlığımız, husumetimiz yok ama bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar bilmelidir ki buna karşı da gereken cevabı verecek gücümüz her zaman vardır. Bunu anlamak istemeyenler Çanakkale'yi hatırlasın, İstiklal Savaşımızı hatırlasın, en son 15 Temmuz'u hatırlasın."