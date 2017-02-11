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Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere Resmi Gazete'de yer aldı.

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Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazetede yayımlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği belirtildi.

Anılan bölgelerde süren korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 9 Kasım 2016'da bir yıl daha uzatıldığı hatırlatılan tezkerede, TSK unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl daha uzatıldığı ifade edildi.

Etiketler: tsk, somali karasuları, resmi gazete, arap denizi, aden körfezi
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