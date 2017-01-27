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Adana'da terör operasyonu

Adana'daki özel harekat polisi ve zırhlı araç destekli DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

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Adanada terör operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kentte sabah erken saatlerde Kiremithane, 19 Mayıs ve bazı mahallelerde belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve zırhlı araçların katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

Etiketler: Adana, deaş operasyonu, terör örgütü
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