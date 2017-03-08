  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Adana'da 'huzur' operasyonu: 4 gözaltı

Adana polisi, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulama kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

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Adanada huzur operasyonu: 4 gözaltı

Adana polisi, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulama kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terör, Asayiş, Özel Harekat, Uyuşturucu ile Mücadele şubelerine bağlı polis, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde "huzur" operasyonu düzenledi.

Mahallenin ana caddelerinde ve ara sokaklarda önlem alan ekipler, şüpheli kişilerin üzerinde arama yaptı.

Kahvehanelerde de arama yapan ekipler, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ele geçirdi, aranan bir şahıs ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir parkta yapılan aramada da duvar kenarına gizlenmiş halde 450 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.  AA

Etiketler: Adana, huzur operasyonu, Adana huzur operasyonu, uyuşturucu madde
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