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Adana'da FETÖ operasyonunda otelde yakalanan 4 şüpheli adiyede

Adana'da FETÖ üyelerinin toplantılar düzenledikleri otele gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Adanada FETÖ operasyonunda otelde yakalanan 4 şüpheli adiyede

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri belirlenen bir otele 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan otel sahibi O.K, otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüte finansal destek sağlıyorlardı

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yapılan çalışmada şüpheli K.E'nin müdür olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde örgütsel toplantılar düzenlediği, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edilmişti.

Şüpheli K.E'nin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısına uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Z.E'nin de sosyal medya üzerinden örgüt elebaşı hakkında paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Adil Öksüz Adana’da sohbet toplantısına katılmış

Adil Öksüz de otelde toplantı yapmış

Soruşturma kapsamında terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle bu otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı belirlenmişti.

Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği tespit edilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığının toplantıya katılanlar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediği yönünde araştırma yaptığı da öğrenildi.

Gözaltına alınan sanıklar ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan savcılıkça, Adil Öksüz'ün operasyon yapılan otelde, terör örgütünün çeşitli bölgelerdeki mahrem imamları ile 4 ayrı toplantı yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, fetö, adil öksüz
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