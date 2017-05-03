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Adana'da bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde 6 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.