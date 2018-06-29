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Adana ve Nevşehir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Adana ve Nevşehir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana ve Nevşehirde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Adana merkezli  FETÖ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ'ye çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Adana ve Nevşehir'de örgüt üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin bulunduğu 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. 

Zanlılar Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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