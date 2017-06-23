'Adalet yollarda aranmaz, mahkemelerde aranır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanmalarına devam edilen sanıkların, 15 Temmuz'da yaptıklarını duruşmalarda inkar etmesine ilişkin, "Pensilvanya'dan gelen senaryo şu an mahkemelerde oynanmaya koyulmuş vaziyette. İnşallah bu oyunlara Türk adaleti, yargısı gereken cevabı ve cezayı verecektir ve şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." dedi.

Malatya'da bir restoranda gazetecilerle sahurda bir araya gelen Çalık, yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok zor süreçlerin yaşandığını, bunlardan en zorunun ise 15 Temmuz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaşadığı darbe girişiminin milletin üstün gayretleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle atlatıldığını dile getiren Çalık, darbeye karşı göğsünü siper edenlere teşekkür etti.

Anayasa değişikliği halk oylamasının yapıldığı 16 Nisan'ın ise Türkiye'nin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün 'hayır' kampanyası yürüten terör örgütlerine orkestra şefliğini Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Nasıl Gezi olaylarında orkestra şefliği yapmaya kendini namzet gördüyse yine 16 Nisan'da 'hayır' kampanyası yürütmeye çalışanlara orkestra şefliği yapmaya gayret ettiyse bugün de yolların yürüyerek aşılmayacağını biliyor ve yollara düşüp adalet arıyor. Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyemiz var. Yollarda adalet aranmaz, adalet milletle buluşmak, arkanıza milleti almakla olur. Yollarda 'adalet' yazısıyla yürünmez, adaletin yanına kalkınmayı da koyarsanız o zaman adaleti de kalkınmayı da beraber yürütebilirsiniz."

Kendilerinin adaletinin, millete olan inançlarıyla 15 yıldır sürdüğünü ifade eden Çalık, Allah izin verirse bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "orkestra şefliği" yapacaksa yerli ve milli duruş gösteren insanlarla hareket etmesi gerektiğine değinen Çalık, "Bugün adalet arayışı içerisinde olanlar, FETÖ, PKK, DEAŞ dahil olmak üzere bu adalet adı altındaki gizli çalışmaya destek veriyor. Bu vesileyle adalet arayışımızı biz milletimizle, sandıklarda yaptık. Varsa aranacak bir adalet onun adı sandıklardır, mahkemedir, yargıdır, yüce Türk hukuk sistemi ve adaletidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mahkemelerde tiyatro oynanıyor"

Öznur Çalık, FETÖ ile mücadelenin de aralıksız sürdüğüne dikkati çekti.

Tek bir kişi kalmayıncaya kadar FETÖ'yle mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"40 yıllık kılcal damarlara kadar giren, sinen ve sızan yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ak sütün içerisinde ak kılları temizlemek gerçekten çok zor. Dolayısıyla görünen taraflarını şu an temizledik, 'bitti' dememiz asla söz konusu değil, sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisine sızmış hain terör örgütleri hangi terör örgütüyse sonuna kadar temizlemek için mücadele edeceğiz. Mahkemelere gittik ama maalesef orada bir tiyatro oynanıyor. Hepimizin yaşadığı bu darbe hiçbiri tarafından kabul edilmiyor. Darbe olmamış, bir oyun bir senaryoymuş gibi cevaplar ve müdafaalar yapılıyor. Tek kelimeyle utanç duyduğumuz cümlelerle kendilerini savunmaya gayret ediyorlar. Pensilvanya'dan gelen senaryo şu an mahkemelerde oynanmaya koyulmuş vaziyette. İnşallah bu oyunlara Türk adaleti, yargısı gereken cevabı ve cezayı verecektir ve şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve bir grup partili katıldı.