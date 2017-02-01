Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavında değişiklik

Adalet Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, görevde yükselme için yazılı sınavın yanı sıra sözlü de yapılacak. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 60 puan almak gerekecek.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak gerekecek.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için daha önce 70 puan almak gerekirken, değişiklikle artık 60 puan şartı aranacak.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava alınacak. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava çağrılacak.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.