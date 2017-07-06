Adalet Bakanlığından Yozgat'a yatırım atağı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta İşyurtları Fuarı ve Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışı ile Adalet Bakanlığı Yozgat Eğitim Merkezinin temel atma törenlerine katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bozdağ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Daire Başkanlığınca organize edilen İşyurtları Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek. Fuarda, cezaevlerindeki işyurtlarında üretilen ürünler sergilenerek satışa sunulacak.

Bozdağ, Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışını da yapacak. Hizmet binasında aynı anda 3 otopsinin yapılabileceği 2 otopsi salonu, 9 cenaze kapasiteli morg odası, skopi cihazı eşliğinde radyolojik görüntülemelerin gerçekleştirilebildiği görüntüleme-tetkik odası bulunuyor.

Hizmet binasında, biri geçici görevli olmak üzere 2 adli tıp uzmanı, birer kimyager, otopsi teknikeri, otopsi teknisyen yardımcısı, teknisyen ve temizlik görevlisi ile 4 güvenlik personeli görev yapacak.

Bakan Bozdağ'ın katılımıyla temeli atılacak Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezinde de bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin hizmet öncesi, adaylık ve hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 2019'da faaliyete geçmesi planlanan eğitim merkezi, Eskipazar 2. Mıntıka Mahallesi'nde inşa edilecek.

Yozgat Personel Eğitim Merkezinde, 30 kişilik 5, 60 kişilik 5 ve 104 kişilik bir olmak üzere 11 sınıfta toplam 554 personele aynı anda eğitim verilebilecek. Ayrıca 2 bilgisayar sınıfı, birer yabancı dil sınıfı, ön büro danışma masası eğitim sınıfı, duruşma salonu eğitim sınıfı, mahkeme kalemi eğitim sınıfı, interaktif sınıf ve simülatör odası bulunacak. Eğitim sınıflarının yanı sıra merkezde 450 kişilik konferans salonu yer alacak.

Merkezde, kursiyerlerin eğitimden arta kalan zamanlarını değerlendirebilecekleri birer kütüphane, internet odası, spor salonu, çocuk oyun salonu, bilardo/masa tenisi salonu ve hobi salonu, ikişer kafeterya, fitnes salonu, sauna, Türk hamamı ve fin hamamı ile doktor odası, kuaför ve mescitler de bulunacak.