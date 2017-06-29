  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanlığından, 2016'da 46 bin kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle suçlandığı iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

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Adalet Bakanlığından açıklama

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "2016'da 46 bin kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle suçlandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde algı oluşturmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan, gerçekleri yansıtmayan, çarpıtma bir haber olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetedeki "hakaret mesaisi" başlıklı haberde, "2016'da 240'ı çocuk 46 bin kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle suçlandı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2016 yılı adli istatistiklerindeki 46 bin 193 rakamının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299-301. maddelerinde düzenlenen "devletin egemenliğine ve organların saygınlığına karşı işlenen suçlar" ile ilgili yapılan toplam işlem sayılarını ifade ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2016 yılında cumhuriyet başsavcılıklarınca 2 bin 776 dosyada, 4 bin 98 suçtan 3 bin 658 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Gerçek bu iken hiçbir araştırma ihtiyacı duymadan yayınlanan haber, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde algı oluşturmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan, gerçekleri yansıtmayan çarpıtma bir haberdir."

Etiketler: Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanunu
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