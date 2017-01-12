Adalet Bakanlığından 15 Temmuz'a özel kitap

"15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitap, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğince FETÖ'nün darbe teşebbüsünün kanlı yüzünü dünyaya anlatmak için hazırlandı.

Türkçe ve İngilizce basılan kitapta, Türk yargısının darbeye direnişine de dikkat çekildi.

Tarihi bir albüm niteliği taşıyan ve 312 fotoğrafın bulunduğu kitapta, Anadolu Ajansı (AA), Doğan Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber Ajansı (İHA) ile sosyal medya üzerinden vatandaşların paylaşımlarından oluşan çarpıcı fotoğraf karelerine yer verildi. Kitapta, 15 Temmuz gecesi darbecilerin yaptığı katliamlara ilişkin hiçbir yerde yayımlanmayan fotoğraflar da kullanıldı.

Kitap, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesini Bombaladılar", "Gazi Meclisi Bombaladılar", "Hainler Cumhurbaşkanının Kaldığı Oteli Bastılar", "Devletin Stratejik Kurumlarını Bombaladılar", "Boğaziçi Köprüsünü Kapattılar", "İstanbul'da Kritik Noktalar İşgal Edildi", "Darbeciler Hunharca Katletti", "Tarihi Değiştiren Direniş", "Milli İrade Gazilerimiz" ve "Milli İrade Şehitlerimiz" başlıklarından oluştu.

Türk milletinin darbe girişimine karşı gösterdiği direniş "Tarihi Değiştiren Direnişten" başlığıyla hazırlanan bölümde anlatıldı.

Bu bölümde, "15 Temmuz tarihindeki hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 00.26'da ilk olarak CNN Türk televizyonuna 'Facetime' ile bağlanarak darbecilere karşı Türk milletini meydanlara ve sokağa çıkmaya çağırdı. Başkomutan ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölümü göze alan samimi ve cesur liderliğindeki bu çağrısının ardından 79 milyon Türk halkı, milli iradeye sahip çıkmak için ülkenin meydanlarına ve sokaklarına akın etti." ifadeleri yer aldı.

Bakan Bozdağ'dan özel mesaj

"Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitapta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kitaba özel açıklamalarına yer verildi.

Kitapta, Bozdağ'ın şu görüşleri aktarıldı:

"15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasında Türk milleti, Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in arkasında düşmana karşı kurtuluş, istiklal ve istikbal mücadelesi için nasıl birlik olmuş ve ölümüne mücadele etmişse aradan geçen yaklaşık 100 yıl sonra, bu kez de devletin başı ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında demokrasiyi, hukuku, milli iradeyi, anayasayı ve seçtiklerini korumak için bir araya gelmiş, ölümüne mücadele etmiştir. 15 Temmuz 2016, kurtuluşu yöneten ve kuruluşu gerçekleştiren Gazi Meclisimizin ilk kez kendi savaş uçaklarımızla içimizdeki hainler tarafından bombalandığı ve ikinci kez gazilik onurunu hakkıyla elde ettiği gündür. 15 Temmuz 2016, Meclisimizin saygın üyelerinin milli irade emanetine ölümüne sahip çıktığı, milletimizin de sokakta tuttuğu demokrasi nöbetiyle bombalar altındaki Meclisi açık tutarak ölümüne milli irade nöbeti tuttuğu gündür.

15 Temmuz 2016, halkın gücünün üstünde başka bir güç olmadığının bütün karanlık güçlere, hainlere ve onların içimizdeki işbirlikçilerine bir kez daha öğretildiği gündür. 15 Temmuz 2016, halkın gücünün, tankın ve silahın gücünü yendiği gündür.15 Temmuz 2016, darbecilere halkın darbe yaptığı gündür. 15 Temmuz 2016, bu milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha ilan edildiği gündür. 15 Temmuz 2016, bundan böyle hiçbir gücün, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Allah bir daha Meclisimizin bombalandığı günleri bu millete ve devlete göstermesin."

"Sarsılmaz iradeyle karşı durdular"

Kitapta, darbe girişimine karşı Türk yargısının dik duruşu "Tarihi Değiştiren Direniş" başlığı altında "Yargı ilk defa darbeye darbecilere hukukla 'dur' dedi" özel bölümünde anlatıldı.

Yargı camiasının darbe girişimine, sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı durduğunun vurgulandığı kitapta, bu tür girişimleri olağan karşılayan yargının artık bulunmadığının altı çizildi.

Hakim ve savcıların, darbe teşebbüsüne kalkışanlar hakkında soruşturmalar başlattığına, gözaltı ve tutuklama kararları vererek yargının milletin yargısı olduğunu ispat ettiğine dikkat çekilen özel bölümde, "Ayrıca Türk yargı tarihindeki utanç sayfaları yerine ilk defa Türk yargı tarihine altın harflerle onur ve şeref sayfaları ilave edilmiştir. Milletimiz ve tarih, Türk yargısının darbecilere karşı verdiği bu cesur ve onurlu duruşu, mücadeleyi asla unutmayacaktır. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili, daire başkan ve üyeleri, cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcıları ve hakimlerimiz darbe teşebbüsüne karşı sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı durdu." ifadeleri yer aldı.

Kitap, Bozdağ'ın imzasıyla yurt dışına gönderilecek

Öte yandan İngilizce olarak da hazırlanan kitap, Bakanlık Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce Adalet Bakanı Bozdağ'ın imzasıyla ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkelerin adalet bakanlarına ve yüksek yargı organlarının başkanlarına gönderilecek.

Kitap, Avrupa Konseyi, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yurt dışı temsilciliklere de ulaştırılacak.