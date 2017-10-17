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Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Müsteşarlığa OHAL Komisyonu Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş gelecek.” açıklamasında bulundu.

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Adalet Bakanlığında görev değişimi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Müsteşarlığa OHAL Komisyonu Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş gelecek. Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek kendi isteğiyle ayrıldı.” açıklamasında bulundu.

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Etiketler: Selahaddin Menteş, Kenan İpek, adalet bakanlığı müsteşarı, Adalet Bakanlığı
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