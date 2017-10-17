Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Müsteşarlığa OHAL Komisyonu Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş gelecek. Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek kendi isteğiyle ayrıldı.” açıklamasında bulundu.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Müsteşarlığa OHAL Komisyonu Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş gelecek.” açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Müsteşarlığa OHAL Komisyonu Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş gelecek. Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek kendi isteğiyle ayrıldı.” açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...