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Adalet Bakanlığı'na 14 bin 611 personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını açıkladı.

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Adalet Bakanlığına 14 bin 611 personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, yeni personel alımıyla ilgili müjdeyi verdi.

Yeni istihdam imkanları sunduklarından bahseden Gül, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını söyledi.

Personel alımlarıyla ilgili ilanlar da yayımlandı. Alımlar, mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak.

Başvurular 21 Mayıs'ta başlayıp, 11 Haziran'da sona erecek. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da güncelleyerek yıl sonuna kadar, toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz."

Yeni istihdamların adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğini söyleyen Gül, yeni atamalarla personel ihtiyacının da büyük ölçüde tamamlanacağını anlattı.

Kaynak: AA 

Etiketler: son dakika, Adalet Bakanlığı
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