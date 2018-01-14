Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş: Hakim ve savcı arkadaşları biner korumayla korumamız lazım"

Üsküdar'da Cihannüma İstanbul Hukukçular Buluşması'nda konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, hakim ve savcılık mesleğinin nihayetinde "ekmek parası" için yapıldığını ancak bulundukları nokta itibariyle görev ve fonksiyonları olduğunu vurguladı. Hakim ve savcıların üzerlerine düşen vazifeyi yapmalarının en temel görev olduğunu söyledi.

Özü itibariyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün tarihte sadece bir durak olduğunu belirten ve "Bütün aklımızı, mantığımızı, enerjimizi buna verirsek yanlış yaparız" diyen Menteş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FETÖ tarihte sadece bir durak, bir arıza ve elhamdülillah milletimizin yiğit evlatları canlarını ortaya koyarak bu mücadeleyi yürüttüler. Hepsi birer kahraman. Bu mücadeleyi toplum, millet ve yargı olarak yapacağız ve bu yük çoğunlukla yargının üzerine düşüyor. Zaten arkadaşlarımız bunu yapıyor. Adliyelerde avukat arkadaşlarımız belki de hiçbir ücret almadan her gün adeta orada nöbet tutar gibi gidiyorlar. Hakim-savcı arkadaşlarımızın FETÖ konusunda yaptığı, maaşla-parayla ölçülecek bir şey değil, söyleyeyim. Belki de biner korumayla korumamız lazım. Çünkü dünya çapında bir casusluk örgütü (FETÖ), Amerika'nın buradaki temsilcisine karşı bizim arkadaşlarımız hiçbir korku ve endişeye kapılmadan bu mücadeleyi yürütüyorlar. Kaldı ki özellikle hakim ve savcı arkadaşlarımız FETÖ'cülerin yargının yönetiminde olduğu dönemde bu mücadeleyi başlattılar. Eğer o süreç olmasaydı belki de 15 Temmuz sürecini bu kadar rahat atlatamazdık diye düşünüyorum."

"Bu yapıyı turnasol kağıdı gibi birden ayırmak zor"

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Menteş, hukukçulardan görüş alarak "terör toplantıları" düzenlediklerini de anlattı.

"Toplantılar neticesinde; bu mücadelenin doğru bir zeminde ilerlemesi gerekiyor, suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi gerekiyor. Suçlunun hak etmesi gereken cezayı alması gerekiyor ki bu çok önemli. Suçsuz kişinin de hakkındaki iddialardan arındırılması gerekiyor. FETÖ sonuçta bugün var olan bir örgüt değil. Özellikle devlet katmanında 80 ihtilalinden sonra gerek açık gerek gizli, iktidara gelen bütün partilerle iletişim kurmuş yapı. 17-25 Aralık sürecinden sonra aslında şu an muhalefet yapan partilerin tamamında bir nevi iletişim kurmuş, ilişkilere girmiş bir yapı. Dolayısıyla bu yapıyı turnusol kağıdı gibi birden ayırmak zor. Arkadaşlarımız, 'hangi faaliyet örgüt çerçevesinde değerlendirilir?' konusunu titizlikle çalışıyor. Örgütle mücadele devam ettikçe, örgütsel dokümanlar ele geçtikçe bu konuda biraz rahatlığımız da artıyor. Ama bu yapı öyle kirli bir yapı ki örgütsel dokümanlara bile işte ByLock'ta yaşamış olduk; orada bir şeytanlık yaparak masum insanları katmış listenin içerisine ama devletimizin kendi organları ortaya çıkarak mağduriyetleri gidermeye çalıştık. Bu mücadele bu mantıkla devam edecek."

Kaynak: AA