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Adalet Bakanlığı FETÖ'cü Hakan Çiçek'le ilgili yeni delilleri ABD'ye gönderdi

Adalet Bakanlığı, örgütün sivil gizli sorumlusu Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.

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Adalet Bakanlığı FETÖcü Hakan Çiçekle ilgili yeni delilleri ABDye gönderdi
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