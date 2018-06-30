Adalet Bakanlığı, örgütün sivil gizli sorumlusu Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.
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Adalet Bakanlığı FETÖ'cü Hakan Çiçek'le ilgili yeni delilleri ABD'ye gönderdi
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