Adalet Bakanlığı 10 binden fazla personel alacak

Adalet Bakanlığınca, bu yıl hakim ve savcı başta olmak üzere 10 bini aşkın personel alımının yapılması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre 3 Haziran'da hukuk fakültesi mezunlarından 2 bin, avukatlar arasından ise 750 kişi olmak üzere 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı için sınav yapılacak.

810 icra katibi alımına ilişkin de ilana çıkan Bakanlık, sınav süreçleri tamamlanan "uzman erbaşlıktan ayrılanlar" arasından alınacak 3 bin infaz ve koruma memurunun atamalarını ise ilerleyen günlerde gerçekleştirecek. Bakanlığın, zabıt katibi, mübaşir ve şoför ihtiyacını karşılamak için yapacağı alımlarla bu rakamın 5 bine ulaşabileceği kaydedildi.

Bu alımlarla birlikte 2017'de Adalet Bakanlığınca istihdam edilecek personel sayısı 10 bini aşacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) geçen yıl aralık ayında yapılan yazılı sınavla mülakatların tamamlanmasının ardından da 3 bin 500 hakim ve savcı istihdam edilecek.

Bakan Bekir Bozdağ yeni hakim ve savcı alımının 2017'de süreceğini, bu kapsamda hakim, savcı ve yardımcı personel olmak üzere alım yapılacağını bildirmişti.