Adalet Bakanı Gül'den yalanlama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Gül, yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir. Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır."