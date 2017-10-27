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Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül'den yalanlama

Adalet Bakanı Gül'den yalanlama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükada davası sanıklarının tahliyesi için Almanya ile pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı.

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Adalet Bakanı Gülden yalanlama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Gül, yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir. Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır." 

Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, büyükada davası, tahliye
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