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Adalet Bakanı Gül'den, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a tebrik ziyaretinde bulundu.

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Adalet Bakanı Gülden, Milli Eğitim Bakanı Selçuka ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, makamında ziyaret ettiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hayırlı olsun dileğini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Selçuk ise yeniden Adalet Bakanlığına getirilmesinden ötürü Gül'ü tebrik etti.

Öte yandan, Bakanlığa atanması nedeniyle Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de hayırlı olsun dileklerini bildirdi.

Selçuk, İbrahim'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim ilişkilerine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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