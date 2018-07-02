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Adalet Bakanı Gül'den "Eylül" açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül'le ilgili soruşturmanın sürdüğünü, olayın cinsel istismar boyutunun adli tıp sonrası netlik kazanacağını söyledi.

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Adalet Bakanı Gülden &quot;Eylül&quot; açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Polatlı'da kaybolan ve daha sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül Yağlıkara ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. 

"Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur.

Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir."

Kaynak: AA

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