Adalet Bakanı Gül'den Çiftlik Bank açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özel bir televizyon kanalına konuk oldu. Burada konuşan gül gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Mağdurlar için çalışma yapılıyor"

Son günlerin tartışmalı konusu Çiftlik Bank hakkında konuşan Adalet Bakanı Gül, "Çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta. Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama öncelikle bizim çok uyanık olmamız lazım, çok titiz olmamız lazım. Bu gibi böyle sanal ortamlar ya da bir anda böyle türeyip de vatandaşlarımızın gerçekten o iyi niyet duygularını istismar edenlere fırsat vermemek lazım. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir." dedi.

"Uruguay'dan geri isteyeceğiz"

Katıldığı programda Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın'ı kaçmış olduğu Uruguay'dan geri isteyeceklerini belirtti.

"Gündemde af yok"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, genel afla ilgili bir soruya ise "Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır" diye cevap verdi.

"İstismar ve kadına şiddet hususunda asla tolerans gösterilmemeli"

Adana'da yaşanan çocuk istismarı vakası sonrası daha caydırıcı önlemler almak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden gül şöyle devam etti:

"Bu arada dün Adana'daki o fiile ilgili o sanığa 51 yıl ceza verildi mahkemece ve ilk celsede karar verildi. Ben yargı mensuplarımıza da bu konuda gösterdikleri titizlik için teşekkür ediyorum. Çünkü geç gelen adalet adalet değildir... Mahkeme takdiri indirim de kullanmadı. Bu da önemli. Takdiri indirim, 62. maddedeki bu indirimlerle ilgili mahkemelerce de uygulamada aslında bazı istisnai yanlış uygulamalar var. Dünyanın her yerinde buna benzer hükümler var. Biz de istismar ve kadına şiddet hususunda asla bir tolerans gösterilmemesini bekliyoruz."

"Tek tip kıyafet"

Yargılamalarda tek tip kıyafetle iligili de açıklama yapan Gül, "Bu konuda bir kanun çıktı ve mecliste de bu KHK'ler onaylandı. O hususla yasal düzenleme tamamlandı. Teknik hazırlıklar devam ediyor." dedi.

"Adil Öksüz'ün iadesini bekliyoruz"

Adil Öksüz'ün iadesi ile ilgili bilgi veren Gül, "Bu konuda Almanya'dan iadesi hususunda mahkemelerimizin bir kararı oldu, Bakanlığımızca iletildi, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla. Oradan da hukukun gereği uluslararası sözleşmenin gereği bir adım bekliyoruz. Henüz bize olumsuz birşey söylenmedi, iadesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA, TRTHaber