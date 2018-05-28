Adalet Bakanı Gül'den CHP'li İnce'ye: Kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım

İzmir'de TRT ekibine saldıranlarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar kişileri, kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım." dedi.

[İzmir'de TRT ekibine saldırı] Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar kişileri, kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım. pic.twitter.com/UB8jJszZpZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mayıs 2018

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin TRT'yi hedef alan sözleri sonrası, dün İzmir'de kendisini izleyen TRT ekip aracı, Muharrem İnce'yi destekleyen bir grubun saldırısına uğramıştı.

ADD'nin paylaşımına tepki

Adalet Bakanı Gül, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımı ile ilgili, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA