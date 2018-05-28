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Adalet Bakanı Gül'den CHP'li İnce'ye: Kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım

Adalet Bakanı Gül, İnce'nin TRT'yi hedef alan sözlerine "Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar, kişileri, kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım." diyerek tepki gösterdi.

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Adalet Bakanı Gülden CHPli İnceye: Kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım

İzmir'de TRT ekibine saldıranlarla ilgili  konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar kişileri, kurumları hedef göstermekten uzak durması lazım." dedi. 

 

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin TRT'yi hedef alan sözleri sonrası, dün İzmir'de kendisini izleyen TRT ekip aracı, Muharrem İnce'yi destekleyen bir grubun saldırısına uğramıştı.

ADD'nin paylaşımına tepki

Adalet Bakanı Gül, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımı ile ilgili, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır." dedi. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: adalet bakanı, abdulhamit gül
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