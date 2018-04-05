  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Adalet Bakanı Gül'den Avukatlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Adalet Bakanı Gülden Avukatlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık olarak, avukatların mesleklerini daha etkin bir biçimde yapabilmeleri için üzerlerine düşen sorumlulukları her zaman yerine getireceklerini söyledi.

Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, gerçek bir hukuk devletinin, bireylerin hakkının etkin bir biçimde korunması gerektiğinde bu hakkın her türlü merci önünde savunulmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Adalet Bakanı, savunma hakkının etkin biçimde kullanılmasının da ancak özgür ve bağımsız avukatlar yoluyla gerçekleştirileceğinin tartışmasız olduğuna işaret ederek, mesajını şöyle sürdürdü:

"Avukatlık, adaletin tecellisinde ve adaletin teminatı altındaki hürriyetlerin korunup sürdürülmesinde insanlık tarihi boyunca üstlendiği önemli misyonu gelecekte de devam ettirecektir. Adalet Bakanlığı olarak, avukatlarımızın mesleklerini daha etkin bir biçimde ifa edebilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getireceğiz."

Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

 

Kaynak: AA

Etiketler: mesaj, avukatlar günü, adalet bakanı, abdulhamit gül
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