Adalet Bakanı Gül’den ABD’ye ’Hakan Atilla’ tepkisi

Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve hukuk dışı kanıtlarla ABD'de yürütülen bir yargılama sonucunda Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerikalı savcı ve hakimlerin, eylem ve söylemleriyle tarafsızlık görüntüsünü en baştan yitirdiği bu dava, FETÖ'nün etki ve yönlendirmesiyle Türkiye'de yarım kalmış bir operasyonu ABD'de tamamlama çabasından başka bir şey değildi. Amerikan hukuk sisteminin böyle bir tertibe alet edilmesini büyük bir ibretle izledik. Daha önce de söylediğimiz gibi hukuki olma vasfını çoktan yitirmiş bu sürecin bizim için hiç bir kıymeti ve sonucu yoktur."

Kaynak: AA