  • 28 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.047
    EURO 4.906
  • BIST 107614.27
    ALTIN 171.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül'den Abdullah Gül'e eleştiri

Adalet Bakanı Gül'den Abdullah Gül'e eleştiri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanı Gülden Abdullah Güle eleştiri

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde aday mı, değil mi? sorusu bugün yanıt buldu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili geniş bir mutabakat oluşmadı, adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulahmit Gül, Twitter hesabından açıklamaları değerlendirdi.

Bakan Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." dedi. 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: adalet bakanı, abdulhamit gül
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER