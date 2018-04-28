Adalet Bakanı Gül'den Abdullah Gül'e eleştiri

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde aday mı, değil mi? sorusu bugün yanıt buldu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili geniş bir mutabakat oluşmadı, adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulahmit Gül, Twitter hesabından açıklamaları değerlendirdi.

Bakan Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." dedi.

Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 28 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber