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Adalet Bakanı Gül'den ABD'deki Ambargo davasına tepki

Adalet Bakanı Abduhamit Gül, "Bu dava FETÖ'nün etki ve yönlendirmesiyle Türkiye'de yarım kalmış bir operasyonu ABD'de tamamlama çabasından başka bir şey değildi" dedi.

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Adalet Bakanı Gülden ABDdeki Ambargo davasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter adresi üzerinden ABD'de sonuçlanan Hakan Atilla'nın yargılandığı Ambargo Davasını değerlendirdi. 

"Satın alınan tanıklar, sahte ve hukuk dışı kanıtlar"

- FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve hukuk dışı kanıtlarla ABD'de yürütülen bir yargılama sonucunda Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi.

"FETÖ'nün etki ve yönlendirmesi"

- Amerikalı savcı ve hakimlerin, eylem ve söylemleriyle tarafsızlık görüntüsünü en baştan yitirdiği bu dava, FETÖ'nün etki ve yönlendirmesiyle Türkiye'de yarım kalmış bir operasyonu ABD'de tamamlama çabasından başka bir şey değildi.

"Bizim için hiç bir kıymeti ve sonucu yoktur"

- Amerikan hukuk sisteminin böyle bir tertibe alet edilmesini büyük bir ibretle izledik. Daha önce de söylediğimiz gibi hukuki olma vasfını çoktan yitirmiş bu sürecin bizim için hiçbir kıymeti ve sonucu yoktur.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hakan atilla, fetö, ambargo davası, adalet bakanı, abdulhamit gül
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