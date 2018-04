Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a yazdığı mektubu değerlendirdi

GAZİRAY Projesi temel atma töreni için Gaziantep'e gelen Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki inceleme ve temaslarının ardından gündemdeki konuları değerlendirdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Yunan mevkidaşına gönderdiği FETÖ ve terör örgütleri ile ilgili mektubunu değerlendiren Gül, "Özellikle son zamanlarda Yunanistan, teröristlerin sığınma üssü haline geldi. Bundan duymuş olduğumuz rahatsızlığı Türkiye Cumhuriyeti olarak, iletmiş olduk. Daha önce bu konuda hep iade taleplerimiz vardı. 15 Temmuz Darbe girişimine karışan 8 askerin iade edilmemesi, hem FETÖ terör örgütü hem DHKP-C hem de diğer teröristlerin korunup, kollandığı bir merkez haline gelmesi, bir devlet adına üzücüdür. Uluslararası sözleşmeler, hem de ikili sözleşmeler gereği terörle ortak mücadeleyi, hatırlatmak ve bu konuda hukukun gereğini yapma hususunda, gerekli hatırlatmaları yapmak üzere tekrar bir ikaz ve talepte bulundu. Umarım Yunanistan uluslararası hukukun gereğini yerine getirir" dedi.



"Seçim millet ile yapılır, birileri trollerle iş yapıyor"

Adalet Bakanı Gül, İYİ Parti ile ilgili YSK'nın uyarı yazısı gönderdiği iddialarını yalanlayarak, "Onlar aslı olmayan iddialar. Böyle bir usul, böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Hukuk neyse, kanun neyse uygulanır. Seçimde sandıktan çıkamayacak olanların seçim çalışması tarzıdır. Seçim millet ile yapılır. Birileri trollerle, bir takım uydurma, üretilmiş belgelerle iş yapıyor" diye konuştu.



"CHP Genel Başkanının er meydanına gelmesi lazımdır"

Adalet Bakanı Gül, soru üzerine CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığında geçen isimlerin çokluğuna dikkat çekerek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na er meydanı çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Gerçekten önemli bir soru" diyen Gül, açıklamasını "Bugün Türkiye'de 7'den 70'e kime sorsanız, Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söylerler. Bugün karşı tarafta, 'er meydanı, hadi gelin, hodri meydan' diyenlerin bugün nasıl kaçamak yaptıklarını görüyoruz. Bizim adayımız, milletin gönlüne taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama diğer tarafta meydan okuyan kişinin, CHP Genel Başkanı'nın er meydanına gelmesi lazımdır. Er meydanı demokraside sandıktır. Buyursunlar, sandığa eşit şartlarda yarışacak şekilde gelsinler. Biz de bu konuda bekliyoruz. Başbakanımızın dediği gibi, her gün bir aday çıkıyor. Sıra gelmeyecek gibi. Gönülsüz mü, sandıktan mı kaçıyor, milletten mi korkuyor, ürküyor. Bunu hep beraber göreceğiz"



SP-Abdullah Gül görüşmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi'nin adaylık konusunda Abdullah Gül ile görüştüğü iddiası üzerine ise "Bizim adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep tayyip Erdoğan'ın neye karşılık geldiğini, siyasette neye tekabül ettiğini, milletimiz çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla herkes adımını ona göre atacaktır. Dolayısıyla biz kendi işimize, kendi gündemimize, 2023'e, kendi işimize bakıyoruz" dedi.

Bakan Gül, HÜDAPAR ile SP'nin ittifak görüşmeleri ile ilgili soruya, "Bilemiyorum, biz kendi işimize bakıyoruz. Diğer partilerin kendi kararları" cevabını verdi.

Erken seçim kararı

Abdulhamit Gül, seçimin önceki seçimlerden farklı olduğunu hatırlatarak, "Seçime öne alınmasının temel sebebi, 16 Nisan'da milletimiz bir irade ortaya koydu. Milletimiz, 'Hükümet sistemini, çift başlılığı sona erdirmek istiyorum' dedi. Bu sistemi, yürürlüğe girmesi de seçimlerin yapılacağı tarihe bağlı. Bu hususta bir an evvel Türkiye'deki yıllarca beklediği hükümet sisteminin yürürlüğe girmesi adına milletimizin ve vatandaşlarımızın talebi vardı. Bu talebin yerine getirilmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine, yapılan istişareler sonucunda bu tarihi açıklamıştır. İnanıyoruz ki, 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanılığı hükümet sistemine geçilecek. Türkiye daha istikrarlı, daha güçlü bir hale, kalıcı ve kurumsal olarak kavuşmuş olacak. Türkiye'nin geleceği daha güçlü ve aydınlık olacak. Vatandaşlarımızın cebine giren para, sofrasındaki ekmek daha da büyüyecek. Özgürlükler, siyasal istikrar daha kalıcı hale gelecektir" diye konuştu.



"AK Parti, bu seçimi kendisi için erkene almadı"

Adalet Bakanı Gül, AK Parti'nin seçimi kendisi için erkene almadığını ifade etti. Milletin taleplerinin kişisel taleplerin önünde tutulması nedeniyle erken seçimin gerektiğini vurgulayan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti bunu kendisi için istemiş olsaydı, yüzde 50 oyumuz var. Başbakanımız AK Parti'den Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı. Cumhurbaşkanımızın 1.5 yıllık süresi var. Ama bu iş mevki, makam, koltuk mesesi değil. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız, millet adına fedakarlıkta bulunan bir siyasi lider olarak, bunu ispat etmiştir, göstermiştir. Bu milletin talebi. Bu çok önemli bir gelişmedir. Umuyoruz ki, milletimiz kazanacak. Şahısların makamı, koltuğu meselesi olsaydı, böyle bir karar alınmazdı. Memleketimizin, geleceği ve istikrarın kalıcı olması adına böyle bir karar alınmıştır. Bu kararla Cumhurbaşkanımızın milletin adamı olduğu, milletin beklentilerin ve arzusunun, şahsi kişisel beklentilerin önüne geçtiğini bir kez daha göstermiştir. Muhtar bile olamaz dedikleri gün bile, Pınarhisar'a hukuksuz bir şekilde cezaevine konulduğunda bile sadece milletine bakmış, milletini dinlemiştir. 254 Haziran'da milletin dediği olacak. Karanlık hesaplar değil, milletin aydınlık geleceği oylanacak. Tercih ortaya çıkacak"



Taşeron yasası

Taşeron yasası ile mağduriyetlerin oluştuğu yönündeki iddialara da cevap veren Gül, "Taşeronlarla ilgili mağduriyet söz konusu değil, elbette o kanunda getirilen düzenleme uygulanıyor. Taşeron işçilerimizin büyük çoğunluğu, hemen hepsi, geçmiş durumda. Diğerleri ile ilgili varsa itiraz, incelemeler yapılıyor. Herkes taşeron yasasından yararlanmış durumda" dedi.

Cumhur ittifakına çağrı

Gül, Cumhur ittifakının milletin ittifakı olduğunu vurgulayarak, kapısının tüm parti ve düşüncelere açık olduğunu söyledi. Gül, "Cumhur ittifakı, cumhurun, milletin ittifakı. Bunun öncülüğünü AK Parti, MHP yapmıştır. Yasal mevzuat, hazırlıklar, bütün partilere, milletin her kesimine açık ittifak çağrısıdır. Yeni kapı ruhudur. Bu milli mutabakattır. Her parti ve her düşünceye açık bir ittifaktır. Cumhurun ittifakıdır, her kesime bu çağrı açıktır. Onların isteği ile milli, yerli, cumhurun ittifakın kazanacağı bir seçime, platforma herkesi davet ediyoruz" diye çağrı yaptı.

Gül, konuşmasını tamamlamasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'a hitaben, "Sayın bakanım, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu. Bakan Aslan ise, kendi aralarında yaptıkları konuşmaları hatırlatarak, "Ben teknik olarak, söyleyeceğimi orada söyledim" cevabını verdi.

Bakanların kentteki ziyaret ve programları sürüyor.

Kaynak: İHA