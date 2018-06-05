Adalet Bakanı Gül: Yunanistan uluslararası hukuka aykırı davranmıştır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslahiye Belediyesi'ni ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme dair değerlendirmeler yaptı, soruları yanıtladı.

"Yunanistan, meseleye hukuki olarak bakmıyor"

Bakan Gül, Yunanistan yargısının darbeci askerleri serbest bırakmasına yönelik soru üzerine şunları söyledi:

"Darbeciler, FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iadeler ve buna ilişkin talepler olmasına rağmen Yunanistan bunu yerine getirmemiştir, uluslararası hukuka aykırı davranmıştır. Şimdi Sayın İnce'nin de burada çıkıp Yunanistan'a, ABD'ye 'Niye iade etmiyorsunuz?' demesi lazım ama iade talepleri mahkemelerce yapılmış olmasına rağmen yine Yunanistan da meseleye hukuki olarak bakmıyor, siyasi olarak bakıyor, ABD de öyle bakıyor. Muhtemelen, belli bir ekip, grup, bu meseleye siyasi bir tavır olarak bakıyorlar. Hukuki olarak bakılsa iadelerin, taleplerin gereğini yerine getirmeleri lazım."

"Darbecileri koruyanların, sözcülüğünü yapanların onların destekçisi olduğunu" vurgulayan Gül, Yunanistan'ın hukuki alana geçmesini beklediklerini ifade etti.

Gül, Yunanistan'ın tavrının hukuka uygun olmadığını yineleyerek, bu tavrı kınadıklarını dile getirdi.

"Bütün işlemleruluslararası hukukun gereğince eksiksiz yapıldı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Adalet Bakanlığı'nda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarını inceleyen heyetin eksiklikler tespit ettiğine yönelik açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine, bu açıklamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, "Beni Amerikalılar aradı" diyerek iddialar dile getirdiğini belirten Gül, Türkiye'nin bu konuda gerçekleştirdiği bütün işlemlerin uluslararası hukukun gereğince eksiksiz yapıldığını vurguladı.

İnce'yi kimin aradığının kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade eden Gül, iade talebi konusunda neyin eksik olduğunun da paylaşılmadığına işaret etti.

"Mahcup olmuşlardır"

Gül, Türkiye'yi töhmet altında bırakacak şekilde açıklamalar yapıldığını belirtti.

CHP'ye gerekli çağrıların yapılmasının ardından Adalet Bakanlığı'na gelen heyetin incelemelerde bulunduğunu anımsatan Gül, "Her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar. Genel başkanlarının ve Cumhurbaşkanı daylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması ya da onun eksiğini kapatmak üzere, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur." diye konuştu.

Bakan Gül, iade taleplerinin yargı makamlarınca yapıldığını, ilgili bakanlıkların da başvurular gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur.' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır. Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adaylarını mahcup etmemek adına bir şeyler söyleyecekler."

Olması gerekenin, "Niçin iade etmiyorsunuz?" diye sorulması olduğunu belirten Gül, "Amerikalılar beni aradı, seçimi sen kazanacaksın" şeklinde söylemlerde bulunulduğunu ancak sandıktan çıkanın iktidar olacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, iade taleplerinin usulüne uygun yapıldığını vurguladı.

Kaynak: AA