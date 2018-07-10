Adalet Bakanı Gül: Yeni dönemde güven veren bir adalet tesis edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül, yeni döneme ilişkin, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu. İzmir Kordon'daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de Samsun'daki vatandaşımız da Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz."

Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak."

Kaynak: AA