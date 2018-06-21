Adalet Bakanı Gül vatandaşları seçim yasakları konusunda uyardı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Vatandaşları seçim yasaklarına ve seçim suçlarına tevessül etmemeleri konusunda uyaran Gül, "Çok ağır cezaları var. Bu konuda da bir müeyyideyle karşılaşırlar, demokraside herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır" dedi.

"Para cezasını hapis cezasına çeviren düzenlemeler yaptık"

Sakarya Sapanca'da, bir yavru köpek patileri ve kuyruğunun kesilmesinin ardından ölmüştü. Bakan Gül, bu olaydan 5-6 ay önce gerekli çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Gül: Hayvan haklarıyla ilgili hassasiyetlerimiz had safhada. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlar Kurulumuzda bu konuyu değerlendirdik. Taslağımızı hazırlamıştık 5-6 ay önce. pic.twitter.com/kAzmLS2bYn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"Hayvan haklarıyla ilgili hassasiyetimiz had safhada. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlar Kurulu'nda bu konuları değerlendirdik. Taslağımızı hazırlamıştık 5-6 ay önce, bu hadiselerden de bağımsız olarak olması gereken şekilde çalışmamızı yaptık. Çok komplike bir konu. Hayvanlara karşı işlenen suçları mala karşı işlenen suçlardan ayırarak cana karşı işlenmiş suçlar kapsamında bir değerlendirme yaptık.

Para cezasını hapis cezasına çeviren düzenlemeler yaptık, bunları da seçim sonrasında ilk ele alacağımız kanun çalışması olarak taslağımızı tamamladık. Orman Bakanlığı'nı Çevre Bakanlığı'nı ilgilendiren konular da var. Pet shoplardır, barınaklardır. Biz Adalet Bakanlığı olarak para cezasını hapis cezasına çeviren çalışmamızı tamamladık."

"Parlamenter sistem vaadi millete saygısızlık"

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim meydanlarında "parlamenter sisteme dönüş" vaatlerini de değerlendiren Abdulhamit Gül, Meclis'i işaret etti ve "Millete saygısızlıktır" dedi.

[Parlamenter Sisteme Dönüş] Adalet Bakanı Gül: Bu gerçekçi değil, ahlaki de değil. İki genel başkanın dudağı arasında olan bir karar değildir. 400 milletvekili bulursanız Anayasa değişikliği yaparsınız. pic.twitter.com/P0fYh4VMLh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"Bu gerçekçi değil, ahlaki de değil. İki genel başkanın dudağı arasında olacak bir iş değildir. 400 milletvekili bulursanız Anayasa değişikliği yaparsınız. Ama buna milletimiz ne diyecek? Milletimizin anayasa değişikliğine evet oyu verdiği mürekkep kurumadı. Siz kalkıyorsunuz, ey millet yanlış karar verdiniz hükümet sisteminde eskiye dönelim diyorsunuz. Bu millete tepeden bakmanın bir tezahürüdür. Bu millete bir saygısızlıktır."

"OHAL zaruret olmuştur, bir tercih değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süresi bittiğinde olağanüstü halin kaldırılacağını açıklamıştı. Abdulhamit Gül de, OHAL'in tercihten değil, zorunluluktan dolayı ilan edildiğinin altını çizdi.

[OHAL'in seçimden sonra kaldırılması] Adalet Bakanı Gül: Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Anayasal düzenin ortadan kaldırılma girişimi oldu. Anayasadaki hükme göre de OHAL ilan etmek Anayasal bir durumdur. Bu durum tercihten kaynaklanan bir durum değil zaruretten kaynaklı. pic.twitter.com/x56eASbUj0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Anayasal düzenin ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir kalkışma oldu. Anayasadaki hükme göre de OHAL ilan etmek Anayasal bir durumdur. Bu durum tercihten kaynaklanan bir durum değil zaruretten kaynaklı. Bunun kararını Cumhurbaşkanımız verdi.

Ama asıl yürürlüğe girişi TBMM'nin onayıyla yürürlüğe girer. Bu nedenle tüm ilan ediln hususların hepsi Meclis'in onayıyla olmuştur. Ama buna rağmen CHP, 15 Temmuz'a darbe diyemiyor. Ben bunun CHP tarihine bir kara leke olarak geçeceğini düşünüyorum. Ama 20 Temmuz'da bir takım tedbirler alınıyor, Meclis buna karar veriyor.

Meclisin aldığı karara siz darbe diyorsunuz. İşte bu zihniyet darbenin yanında yer alan zihniyetin tezahürüdür. Gelelim OHAL. Hükümetimiz iktidara ilk geldiğinde OHAL'i ortadan kaldırmıştır. Bizim için aslolan olağan yönetimdir. Ama burada bir zaruret olmuştur, tercihten dolayı değil. "

"Çok ağır cezaları var"

Bakan Gül, Belçika'da oy kullanan vatandaşın İzmir'de de oy kullandığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Seçmeni uyaran Gül, seçim yasaklarına uyulmadığı takdirde çok ağır cezaların uygulanacağını hatırlattı.

[Belçika'da oy kullanan seçmenin İzmir'de de oy kullanması] Adalet Bakanı Gül: İddia ortaya atıldıktan sonra soruşturma başlatıldı. İlk bulgulara göre 2 farklı kişinin olduğu, 2 farklı kişininde farklı tarihlerde oy kullandığı, esasen mükerrer oy kullanılmadığı tespit edildi. pic.twitter.com/WOUtkTGMDQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"Bu iddia ortaya atıldıktan sonra iki ayrı yerde de resim paylaşmış ilgili kişi. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeleri aldı, gerekli soruşturmalar, yazışmalar yaptıktan sonra kamuoyuna da açıklama yaptılar. İlgili kişinin serbest bırakılmasına karar verildi.

İlk bulgulara göre aslında iki farklı kişinin olduğu ve iki farklı kişinin de farklı tarihlerde kullanıldığı esasen mükerrer oyun kullanılmadığı yönünde bir tespite ulaştı cumhuriyet başsavcılığı. YSK sisteminde de yurt dışında oy kullanan kişiler mükerrerlik olmaması adına buna izin veren bir sistem yok. Nitekim burada da bir kişi oyunu yurt dışında kullanmış, biri de İzmir'de. Farklı kişiler olduğu farklı saatlerde sandık kuruluyla da tespit edilmiş.

Bunu savcılık tespit edince serbest bıraktığına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Soruşturma yine devam ediyor. Bu konuda Türkiye'de bu tür vakalar asla hiçbir kurum buna göz yumamaz. Buna vatandaşlarımızın seçim yasaklarına karşı asla teessür etmemelerini uyarıyorum. Çok ağır cezaları var."

"Konu hukuki olmasına rağmen siyasi değerlendirmelerle adım atılmamıştır"

FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiaları var. Adalet Bakanı Gül, Almanya'ya bir kez daha seslendi, olumlu bir yanıt beklediklerini vurguladı.

[FETÖ firarisi Adil Öksüz Almanya'da mı?] Adalet Bakanı Gül: FETÖ örgütünün lider kadrosuyla ilgili birçok iade talebine rağmen başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi iade talebimize cevap vermemektedir. pic.twitter.com/U4oq4DAGWj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"FETÖ örgütünün elebaşları, lider kadrosuyla ilgili birçok iade talebine rağmen başta ABD olmak üzere birçok Avrupa'da da birçok ülke iade talebimize olumlu yanıt vermemektedir. Bu hukuki bir konu olmasına rağmen siyasi bir takım farklı değerlendirmelerle bir adım atılmamıştır. Bu hukuken kabul edilebilir bir durum değildir. Adil Öksüz konusunda da Almanya'ya bir müracat olmuştur. Mahkemelerimizce yapılan talep Alman makamlarına ulaştırılmıştır. Almanya'da bu konuyla ilgili talebin alındığını ve prosedür başlatıldığını biliyoruz. Ama bir sonuç itibarıyla 'Almanya'da yok, burada değil biz ilgilenmiyoruz' gibi bir çabaya da varmamıştır. Biz bu konuda da Almanya'dan olumlu bir yanıtın gelmesini bekliyoruz. Yapması gereken budur."

Kaynak: TRT Haber