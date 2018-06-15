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Adalet Bakanı Gül: Suruç saldırısı tüm yönleriyle soruşturulmakta

Adalet Bakanı Gül, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Suruç'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır." dedi.

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Adalet Bakanı Gül: Suruç saldırısı tüm yönleriyle soruşturulmakta

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Gaziantep'teki yerel basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

Buradaki konuşmasında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve akrabalarına seçim çalışmaları sırasında saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Gül, olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Ramazan gününde bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyoruz"

Saldırıya ilişkin gerekli soruşturmaların başlatıldığını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Konuyla ilgili hem adli hem idari bütün soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı kim suçluysa, olay nasıl gerçekleştiyse, geniş bir şekilde inceliyor. Bizler de takipçisi olacağız. Demokratik ortamda seçim çalışması yapılırken, gerçekleştirilen saldırıyı kabullenmek mümkün değil. Bu Ramazan gününde bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyoruz."

İftara, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci de katıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suruç saldırı
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