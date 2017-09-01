  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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Adalet Bakanı Gül: Ölen eğer Müslümansa kimsenin sesi çıkmıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Adalet Bakanı Gül: Ölen eğer Müslümansa kimsenin sesi çıkmıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama ilişkin, "Başta Arakan olmak üzere Müslüman coğrafyasında yine ne yazık ki kan ve gözyaşı var. Dünya bu insanlık dışı soykırıma maalesef seyirci kalmaya devam ediyor. Ölen eğer mazlum, gariban ve Müslümansa kimsenin sesi çıkmıyor." dedi.

Gül ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, bayram namazını Şahinbey ilçesideki Ulu Cami'de kıldı.

Camiden ayrılırken cemaatle bayramlaşan ve çocuklara harçlık veren Gül, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramın huzur, bereket ve barış getirmesini temenni eden Gül, bayramın asıl manasına uygun kutlanması gerektiğini belirtti.

İslam coğrafyasında Müslümanların zulüm altında olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Başta Arakan olmak üzere Müslüman coğrafyasında yine ne yazık ki kan ve gözyaşı var. Dünya bu insanlık dışı soykırıma maalesef seyirci kalmaya devam ediyor. Ölen eğer mazlum, gariban ve Müslümansa kimsenin sesi çıkmıyor. Ama iki tane karabatak için dünyayı ayağa kaldıranlar, ölenler mazlum ve gariban ise kılını kıpırdatmıyor. İnşallah bu bayram dünyanın beşten büyük olduğunu da gösterecek. Yeni ve adil bir dünyanın kurulmasına da vesile olur. Arakan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyanın ve Müslüman aleminin bir an evvel bu zulümden kurtulması için dua ediyoruz."

Gül, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Etiketler: adalet bakanı, abdulhamit gül, Arakan
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