Adalet Bakanı Gül: NSU davasında karar tam bir hayal kırıklığıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü NSU davası kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Almanya'da 5 yıldır devam eden NSU terör hücresi davasında dün açıklanan karar tam bir hayal kırıklığıdır." ifadesini kullanan Gül, yargılamanın 8 Türk vatandaşının kanına giren ırkçı terörü aydınlatmaktan çok uzak kaldığını belirtti.

Almanya’da beş yıldır devam eden NSU terör hücresi davasında dün açıklanan karar tam bir hayal kırıklığıdır. Yargılama sekiz vatandaşımızın kanına giren ırkçı terörü aydınlatmaktan çok uzak kalmıştır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 12 Temmuz 2018

Vatandaşlarımızı hedef alan Nazi terörünün resmî kurumlardaki izdüşümü pek çok rapora konu olduğu halde araştırılmamış, olayın bu boyutu yargı eliyle karartılmıştır. Kimse NSU örgütünün üç kişiden oluştuğuna inanmamızı beklemesin. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 12 Temmuz 2018

Gül, Türk vatandaşlarını hedef alan Nazi terörünün resmi kurumlardaki izdüşümünün pek çok rapora konu olduğu halde araştırılmadığını, olayın bu boyutunun yargı eliyle karartıldığını kaydetti.

"Kimse NSU örgütünün 3 kişiden oluştuğuna inanmamızı beklemesin. On binlerce sayfa evrak, yüzlerce tanık ve toplam 438 duruşmayla yıllardır devam eden davanın geldiği nokta bu olmamalıydı. Karar, yakınlarını kaybeden insanlarımızın yüreklerindeki ateşi söndürmemiş, daha da büyütmüştür. Konsey üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafı olan Almanya'dan beklenen, bazı resmi görevlilerinin de sorumlu olduğu yönünde çok ciddi iddialar bulunan bu cinayetleri etkin biçimde soruşturması ve olayı bütün boyutlarıyla aydınlatmasıdır. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

On binlerce sayfa evrak, yüzlerce tanık ve toplam 438 duruşmayla yıllardır devam eden davanın geldiği nokta bu olmamalıydı. Karar, yakınlarını kaybeden insanlarımızın yüreklerindeki ateşi söndürmemiş, daha da büyütmüştür. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 12 Temmuz 2018

Konsey üyesi ve AİHS tarafı olan Almanya’dan beklenen, bazı resmî görevlilerinin de sorumlu olduğu yönünde çok ciddi iddialar bulunan bu cinayetleri etkin biçimde soruşturması ve olayı bütün boyutlarıyla aydınlatmasıdır. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 12 Temmuz 2018

Kaynak: AA