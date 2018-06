Adalet Bakanı Gül: Muharrem İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te CNN Türk'ün canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kandil'deki terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonun başarıyla sürdüğünü belirten Gül, "Kandil için Türkiye’yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimizin ortaya koyduğu irade, bugünde hepimizin takip ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri asla taviz vermeden Türkiye'yi tehdit eden unsurlar tamamen bertaraf oluncaya kadar bu mücadeleyi ve hangi operasyon ne şekilde gerekiyorsa bunu kararlı şekilde sürdürecektir." diye konuştu.

"Terör artık dağa çıkacak genç bulamıyor"

Operasyonların seçim öncesinde yapılması nedeniyle CHP tarafından bazı eleştirilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu eleştirileri yapanların Afrin'deki operasyon sırasında da benzer konuları gündeme getirdiklerini hatırlattı.

Gül, bugün Gaziantep, Kilis ve Hatay gibi sınır illerini tehdit eden terör unsurlarının etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Terörle mücadele bir takvime, konjonktüre veya gündeme sıkıştırılacak bir şey değildir. Sürekli yapılan mücadeledir. AK Parti döneminde terörle mücadele çok başarılı şekilde sürdürüldü ve çok önemli mesafeler alındı. Bugün Diyarbakır'daki anne, çocuğunun koltuğunun altına silah değil kitap koyabiliyor. Çünkü terör artık dağa çıkacak genç bulamıyor." dedi.

Terör örgütünün Afrin ve Kandil gibi sınır ötesinde konuşlanmasının en büyük nedenlerinden birisinin Türkiye'de terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesinin olduğunu anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Şunu mu demek istiyorlar, 'Seçim var, bırakın teröristler ne yapıyorsa yapsın'. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi kimse bekleyemez. Terörle mücadele zamana bağlı değildir. Türkiye'nin bekası, 80 milyonun huzur ve güvenliği bizim için önemlidir. O yüzden terörle mücadele kararlı şekilde devam edecektir. Böyle bir şeyden terör örgütleri, teröristler rahatsız olur bu mücadeleden.. Bunun aksi söylem kullanmak asla kabul edilebilir değil."

"Olması gereken de buydu"

Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ ile mücadele ve geri iade süreciyle ilgili söylemleri ve buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün akşamki yayında Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'yi yalanladı. Sayın İnce, Genel Başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta. Bakanlıktaki hakim arkadaşlarımız bu konuda çok yetkin.

Uluslararası sözleşmeye uygun hale getirmekteler. Burada 7 defa iade talebi var, 15 Temmuz öncesi ve sonrası. Bakanlığın, 'mahkemeden geldi, aynı gün postaya vermek' gibi durum söz konusu değil. Çünkü bunun usule uygun hale gelmesi bakanlığımızdaki dünyanın en iyi hukukçuları tarafından gerçekleştirilmekte. O hazır oldukça ilgililere ulaştırılmakta gecikme aykırılık söz konusu değil. Dolayısıyla herhangi bir gecikme veya usule aykırılık söz konusu değil. Nitekim sayın Kılıçdaroğlu da belgelerde bir eksiklik olmadığını ve ABD'nin iade etmesi gerektiğini söyledi. Olması gereken de buydu."

Kaynak: AA