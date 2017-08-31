Adalet Bakanı Gül, İzmir saldırısında yaralanan Kayar'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanarak, sol bacağından ameliyat edilen infaz koruma memuru Yunus Kayar’ı tedavi gördüğü Alsancak’taki hastanede ziyaret etti.

Bakan Gül, ziyarette yaralının sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alarak, Yunus Kayar ile eşi Hatice Kayar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Gül, telefonu Yunus Kayar’a uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında sakin tavırlarıyla dikkati çeken Kayar'a moral vererek, "Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Allah bunların belasını versin. Sizlerin intikamı inşallah ağır olacak." dedi.

Kayar da durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım hayat devam ediyor." diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayar ve ailesine iyi bayramlar diledi.

Görüşmenin ardından Bakan Gül, hastaneden ayrıldı.